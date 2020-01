NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch im US-Handel auf hohem Niveau behauptet. Die europäische Gemeinschaftswährung war zuletzt 1,1151 US-Dollar wert. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch zeitweise 1,1119 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1142 (Dienstag: 1,1115) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8975 (0,8997) Euro.



Gesprächsthema war der Handelsstreit zwischen den USA und China. Die zwei größten Volkswirtschaften der Welt unterzeichneten ein Teilabkommen und verständigten sich damit auf einen Waffenstillstand. Experten blieben aber skeptisch: "Der von US-Präsident Donald Trump gepriesene große Deal entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Mini-Abkommen", schrieb etwa Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Das Vertragswerk klinge über weite Strecken mehr nach einer Absichtserklärung als nach einem ausgeklügeltem System. Damit verliere das Handelsabkommen aber an vielen Stellen an Substanz.



Unter Druck geriet der Rubel. Die russische Regierung war überraschend zurückgetreten. Ministerpräsident Dmitri Medwedew reichte nach Angaben des Kremls bei einem Gespräch mit Präsident Wladimir Putin den Rücktritt ein. Er wolle dem Präsidenten damit die Möglichkeit geben, die nötigen Veränderungen im Land anzustoßen. Die Regierung stand wegen der Wirtschaftskrise im Land unter großem Druck./la/he