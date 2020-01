TLT: Kaufsignal für Staatsanleihen wahrscheinlich in Kürze

Aktienbörse leicht überhitzt. ETF auf 20-jährige US-Staatsanleihen als mögliche Alternative

Symbol:ISIN: US4642874329Trotz der bombastischen Entwicklung an den us-amerikanischen Börsen liegen auch die 20-jährigen Staatsanleihen mit über fünf Prozent im Plus. Heute ist der ETF aus der spitz zulaufenden Keilformation ausgebrochen und hat auf Augenhöhe mit dem Tageshoch vom Montag letzter Woche geschlossen.Angesichts der gerade etwas heiß laufenden Aktienmärkte haben wir uns schon in den vergangen Tagen mit sicheren Häfen beschäftigt. Nach den Edelmetallen Gold und Silber sind heute die Staatsanleihen dran. Momentan sind wir bei Tag 30 eines der meist bis zu vierzig Tage lang laufenden Aufwärtstrends. Natürlich können Korrekturen auch einmal früher kommen und heftiger ausfallen, insofern könnten die Staatsanleihen gerade für Trader, die nicht rund um die Uhr das Ohr an den Märkten jetzt interessant sein.Allzu viel kann man mit Staatsanleihen in der momentanen Situation nicht falsch machen. Als Kaufsignal haben wir die obere Linie bei 139,80 USD gesetzt. Das Stopp Loss-Signal Signal würde unter dem Tief von vorgestern passen.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/tlt-kaufsignal-fuer-staatsanleihen-wahrscheinlich-in-kuerze/Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell Positionen in TLT.