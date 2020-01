FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus haben sich die Aktien von Delivery Hero am Mittwoch im nachbörslichen Handel gezeigt. Zur Finanzierung der Milliardenübernahme des südkoreanischen Konkurrenten Woowa Brothers erhöht das Unternehmen das Kapital und gibt Wandelschuldverschreibungen aus. Insgesamt will der Essenslieferdienst darüber laut Mitteilung rund 2,1 Milliarden Euro brutto einsammeln. Bis zu rund 8,16 Millionen neue Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren in einem beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten werden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,4 Prozent tiefer bei 70 Euro getaxt. Zwischenzeitlich hätten die Papiere auch schon bei 68 Euro gelegen, ergänzte ein Händler.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.415 13.432 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

