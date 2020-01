Mesa 3 ist die dritte Generation der robusten Tablets und wird ab jetzt weltweit vertrieben

BIRMINGHAM, Großbritannien, Jan. 16, 2020 freut sich, die Einführung des Mesa 3 Rugged Tablet bekannt zu geben. Aufbauend auf dem Erfolg des Mesa 2 ist das Mesa 3 die nächste Entwicklungsstufe von robusten Handgeräten für die Datenverarbeitung und -erfassung.



Das Mesa 3 bietet Leistungssteigerungen in allen Bereichen und profitiert vom erstklassigen Support- und Haltbarkeitsversprechen von Juniper Systems. Das Mesa 3 ist ab jetzt weltweit erhältlich und versandbereit.

"Das Mesa 2 war ein neuer Formfaktor für uns und war unser erstes, vollständig mit Windows 10 betriebenes Gerät", so Jeff Delatore, Mesa Product Manager. "Wir haben diesen Formfaktor beibehalten, aber sein Innenleben ist, was Mesa 3 von anderen abhebt."

Der neue Intel Pentium Quad-Core-Prozessor im Mesa 3 bietet die Geschwindigkeit und Flexibilität, die Ingenieure und Spezialisten für prozessorintensive Anwendungen benötigen. Außerdem verfügt es über einen enorm erweiterten Systemspeicher (RAM), der sich im Vergleich zum Mesa 2 auf 8 GB verdoppelt. Dies bietet mehr Kapazität, Geschwindigkeit und Datenspeicher für anspruchsvolle Aufgaben, große Tabellen und die Ausführung von mehreren Programmen gleichzeitig. Das Betriebssystem Windows 10 von Microsoft bietet Unternehmen und Fachleuten Zugriff auf die Daten, Karten, Mapping-Systeme und Office Software-Bibliotheken, die erforderlich sind, um erfolgreich zu arbeiten. Der Computer verfügt über einen Hot-Swap-fähigen Akku mit einer Lebensdauer von 8-10 Stunden pro Akkuladung.

Genau wie das Mesa 2 ist auch das Mesa 3 IP68-klassifiziert und hat die MIL-STD-810G-Tests bestanden, was es als wasserdicht, staubdicht und stoßfest auszeichnet, sodass es selbst in den rauesten Umgebungen geschützte Daten gewährleistet.

"Unsere strengen, internen Haltbarkeitstests stellen sicher, dass das Mesa 3 Juniper Rugged ist und auch weiterhin unter extremen Bedingungen eingesetzt werden kann", so Simon Bowe, Managing Director von Juniper Systems Limited. "Wir testen unsere Geräte so, dass sie den anspruchsvollen Umgebungen gerecht werden, in denen unsere Kunden tagtäglich arbeiten. Es ist nicht einfach ein Verbraucher-Tablet in einem harten Gehäuse. Das Gehäuse ist das Gerät und es wurde von Grund auf so konzipiert."

Die robusten Datenerfassungsgeräte und Tablets von Juniper Systems werden in verschiedenen Branchen eingesetzt und bieten unübertroffene Qualität und Produktsupport. Das Mesa 3 setzt diese Tradition fort und bietet dem Benutzer einen mobilen, robusten PC. Das Mesa 2 ist nach wie vor verfügbar und stellt weiterhin eine gute Option für Unternehmen und Personen dar, deren Datenverarbeitungsaufgaben nicht die zusätzliche Verarbeitungsleistung erfordern, die das Mesa 3 bietet.

Über Juniper Systems Limited

Juniper Systems mit Unternehmenssitzen in Logan, UT, USA, und Birmingham, Großbritannien, ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von extrem robusten Handheld-Computern und bietet Datenerfassungslösungen für den Einsatz in extremen Umgebungen. Seit 1993 nutzen Fachleute die innovative mobile Technologie von Juniper Systems in den Bereichen Geomatik, Industrie, natürliche Ressourcen, Versorgung, öffentliche Dienste und Militär.

Pentium ist eine Marke der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Simon Bowe +44 (0) 1527 870773 Managing Director simon@junipersys.com (mailto:simon@junipersys.com) https://junipersys.com (https://junipersys.com/) Pressekontakt: Barbara Sanner +1 480 980 0298 barbara.sanner@junipersys.com (mailto:barbara.sanner@junipersys.com)

