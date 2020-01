Der amerikanische Finanzkonzern Gladstone Capital Corporation (ISIN: US3765351008, NASDAQ: GLAD) schüttet für die Monate Januar, Februar und März 2020 jeweils eine Dividende in Höhe von 7 US-Cents aus. Damit bleibt die Dividende unverändert. Der Konzern zahlt die Dividende jeweils am 31. Januar 2020, 28. Februar 2020 und 31. März 2020 an die Anteilsinhaber aus (Record date: 24. Januar 2020, 19. ...

