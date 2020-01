Netflix: Riesenerfolg bei den Oscar-Nominierungen, so geht es für die Aktie jetzt weiter!

Am 9. Februar 2020 findet die 92. Verleihung der Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Im Jahr der Oscar-Verleihung werden immer Filme des Vorjahres ausgezeichnet, in diesem Fall die Filme des Jahres 2019. Im Vorfeld zeichnet sich bereits ab, dass die Oscar-Verleihung vor allem für Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061) ein großer Erfolg werden dürfte.

24 Oscar-Nominierungen

Der US-amerikanische Streaming-Dienst führt zum ersten Mal die Liste der Oscar-Nominierungen an. Insgesamt gleich 24 Mal wurden Netflix-Produktionen für den renommierten Filmpreis nominiert, darunter in den Kategorien "Bester Film", "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin". Zum Vergleich: Im Jahr 2019 verzeichnete Netflix 15 Nominierungen.

"The Irishman" ganz weit vorne

10 der 24 Nominierungen gehen dabei auf das Konto des Mafia-Films "The Irishman", der auf der Streaming-Plattform seit November vergangenen Jahres ausgestrahlt wird. Die Netflix-Tragigkomödie Marriage Story wurde in 6 Kategorien nominiert. Weitere 3 Nominierungen gab es für das Netflix-Original "Die Zwei Päpste", daneben wurden Netflix-Produktionen mehrfach in den Dokumentations-Kategorien nominiert.

