=== *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Jahresumsatz, Hamburg *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q, London 09:00 DE/PG zu Klimaneutrales Fliegen, u.a. mit dem Koordinator der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Jarzombek, Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK, Berlin 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 13:15 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 12. Dezember 14:30 DE/SPD-Fraktionsvize Miersch, PG zu umwelt-, energie- und landwirtschaftspolitischen Themen, Berlin *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: 4,0 zuvor: 2,4 *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 216.000 zuvor: 214.000 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 16:00 US/Lagerbestände November PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei der Home Builders Association of Greater Kansas City 17:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Plenkovic, Berlin 18:00 DE/Deutsche Bank AG, Hauptstadtempfang, Berlin *** 19:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim Neujahrsempfang der Stadt Frankfurt *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2019, London - DE/Schlichtungsgespräch zwischen Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo - US/Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Trump ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 16, 2020 00:00 ET (05:00 GMT)

