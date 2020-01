Stuttgart (ots) - Porsche ergänzt seine Mittelmotorsportwagen um zwei betont sportliche und exklusiv ausgestattete Modelle. Sie heissen 718 Cayman GTS 4.0 und 718 Boxster GTS 4.0. Die neuen Zweisitzer schöpfen ihre Leistung aus dem Vierliter-Sechszylinder-Boxermotor mit 294 kW (400 PS), der auch im 718 Spyder und 718 Cayman GT4 zum Einsatz kommt. In Kombination mit dem manuellen Sechsgang-Getriebe und der Sportabgasanlage ergeben sich dadurch eine aussergewöhnliche Leistungsentfaltung und ein besonders emotionales Fahrerlebnis. Der Standardspurt auf 100 km/h gelingt in 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei bis zu 293 km/h. Dank dem serienmässigen Sportfahrwerk Porsche Active Suspension Management (PASM) inklusive Tieferlegung um 20 Millimeter sowie dem Porsche Torque Vectoring (PTV) mit mechanischer Hinterachs-Quersperre erzielt die neue GTS-Generation einen bemerkenswerten Spagat aus sportlicher Straffheit und Alltagskomfort. Das serienmässige Sport Chrono-Paket mit weiterentwickelter Porsche Track Precision App unterstreicht zudem die dynamische Ausprägung der Mittelmotorsportwagen. Schwarz abgesetzte Designelemente und die dunkle Alcantara-Ausstattung setzen GTS-typisch Akzente.Der 718 Cayman GTS 4.0 wird in der Schweiz inklusive länderspezifischer Ausstattung und inklusive Mehrwertsteuer zum Preis von 108'200 CHF angeboten, der 718 Boxster GTS 4.0 kostet 110'900 CHF. Beide Modelle sind ab Ende März 2020 in der Schweiz im Handel erhältlich. Schweizer Kunden profitieren von einer Garantieverlängerung (2 + 2) sowie von den Inhalten des Porsche Swiss Package, in dem folgende Optionen ohne Aufpreis enthalten sind: Automatisch abblendende Spiegel mit Regensensor, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Servolenkung Plus, Connected Navigation, Windschutzscheibe mit Graukeil, Parkassistent vorne und hinten inkl. Rückfahrkamera, Tempostat, Tempolimitanzeige und Digitalradio.Weitere Informationen sowie Film- und Fotomaterial im Porsche Newsroom: http://newsroom.porsche.de718 Boxster GTS 4.0: Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,9 l/100 km;CO2-Emissionen kombiniert 247 g/km; Energieeffizienzkategorie G718 Cayman GTS 4.0: Kraftstoffverbrauch kombiniert 10,9 l/100 km;CO2-Emissionen kombiniert 247 g/km; Energieeffizienzkategorie G Die Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem neuen Messverfahren WLTP ermittelt.Kontakt:Porsche Schweiz AGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Christiane LesmeisterTelefon: +41 (0)41 487-91-16E-Mail: christiane.lesmeister@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100840051