Die Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43) - kaufte für 4 Mrd. USD den Marktführer in Südkorea im Dezember, jetzt ist dafür Geld in die Kasse gekommen. Delivery bewertete das Objekt der Begierde "Woowa" (Erwerb schrittweise,im ersten Schritt bis zu 88% - Rest bleibt vorerst bei der operativen Führung/Gründern, ist aber auch schon gesichert) mit einem Unternehmenswert von USD 4,0 Mrd. (EUR 3,6 Mrd.). Die Gegenleistung bestand aus bis zu ca. EUR 1,7 Mrd. in bar und bis zu ca. EUR 1,9 Mrd. in neuen Delivery Hero-Aktien. GELD IST JETZT DA: 875 Mio. EUR nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...