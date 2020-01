NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Vonovia mit "Overweight" und einem Kursziel von 56 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die europäischen Immobilienunternehmen hätten zum Start des neuen Jahres mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie Anfang 2019, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf 2020 schätzt er den Sektor vorsichtiger ein. Seine "Top Picks" in Kontinentaleuropa sind Alstria und Vonovia./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 00:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 00:24 / GMT



