Der Europäische Bankenverband (European Banking Federation, EBF), die Union der Arabischen Banken (Union of Arab Banks, UAB) und internationale Verbände haben auf dem internationalen Banken-Gipfel 2019 ein Kommuniqué zur digitalen Wirtschaft (Digital Economy Communique) mit der Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL) unterzeichnet.

The European Banking Federation (EBF), the Union of Arab Banks (UAB), and international associations signed a Digital Economy Communique with the Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL) at the 2019 International Banking Summit. (Photo: Business Wire)