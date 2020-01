Kaum eine andere DAX-Aktie war wohl medienpräsenter als die Aktie von Wirecard (WKN: 747206). Das Unternehmen aus Aschheim konnte nicht nur mit einer hervorragenden Wachstumsgeschichte glänzen, sondern wurde auch Opfer von fadenscheinigen Berichten der "Financial Times". Sobald der unabhängige Bericht von der KPMG vorliegt, könnte Wirecard das neue Jahr 2020 als Jahr für den endgültigen Durchbruch nutzen. Doch heute möchten wir ein wenig in die Vergangenheit blicken und uns Gedanken machen, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...