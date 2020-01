Einkünfte aus Dividenden zu erzielen scheint für einige Investoren eine bewegende Sache zu sein. Die ersten 100, 200 oder auch 500 Euro an steten Zahlungen können dabei eine Messlatte sein, die man möglichst schnell erreichen möchte. Allerdings ist Geduld auf jedem Börsenweg ein steter Begleiter. Nichtsdestoweniger mag sich so mancher durchaus fragen, bei welchen Aktien es wie lange dauern und wie viel Geld benötigt würde, bis man die ersten 100 Euro an Ausschüttungen erhält. Werfen wir in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...