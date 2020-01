Noratis AG: Noratis mit erfolgreichem Transaktionsjahr 2019^ DGAP-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges Noratis AG: Noratis mit erfolgreichem Transaktionsjahr 201916.01.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Noratis mit erfolgreichem Transaktionsjahr 2019- Jahresziele im An- und Verkauf erfüllt- Immobilienbestand steigt per Ende 2019 um 26 % auf 2.411 Einheiten- Igor Christian Bugarski, CEO: "Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2019 sehr zufrieden"Eschborn, 16. Januar 2020 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis"), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, hat sich 2019 wie geplant sehr dynamisch weiterentwickelt und den Immobilienbestand deutlich ausgebaut. Mit 955 gekauften und 337 veräußerten Einheiten wurden dabei die Erwartungen sowohl im An-, als auch im Verkauf erfüllt. Insgesamt stieg der Immobilienbestand auf Jahressicht um 26 Prozent auf 2.411 Einheiten, wobei das Wachstum des bilanzierten Immobilienvermögens noch größer ausgefallen ist. Die vermietbare Fläche lag Ende 2019 bei rd. 163.000 m².Im Geschäftsjahr 2019 hat Noratis bundesweit Zukäufe getätigt und konnte dabei vorhandene Immobilienstandorte ausbauen bzw. neue attraktive Standorte erschließen. So hat das Unternehmen beispielsweise knapp 190 Einheiten in Neu-Isenburg bei Frankfurt gekauft und seinen Bestand in Celle auf fast 320 Einheiten ausgebaut. Darüber hinaus schaffte Noratis den Markeintritt u. a. in Kassel, Leipzig, Magdeburg und Neuruppin.Im Laufe des Jahres hat Noratis mehrere Blockverkäufe realisiert und dabei beispielsweise Objekte in Trier und Frankfurt veräußert. Außerdem hat das Unternehmen mit seinen Projekten in Erlensee und Riedstadt zwei Privatisierungen im Rhein-Main Gebiet erfolgreich gestartet."Wir sind mit dem Geschäftsverlauf 2019 sehr zufrieden", meint dazu Igor Christian Bugarski, CEO der Noratis AG. "Die Noratis ist auf Kurs und soll auch 2020 weiter wachsen."Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: "Mit den Verkäufen des vergangenen Jahres haben wir die Früchte unserer Arbeit geerntet. Darüber hinaus haben wir trotz steigender Preise auch 2019 wieder zahlreiche attraktive Zukäufe realisiert, auch dank unseres hervorragenden Netzwerks in der Branche."Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 wird voraussichtlich am 30. April 2020 veröffentlicht.Über Noratis:Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen schafft und erhält attraktiven sowie gleichzeitig auch bezahlbaren Wohnraum für Mieter, Selbstnutzer und Investoren. Dafür erwirbt Noratis bundesweit in die Jahre gekommene Wohnungsportfolios, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Diese Immobilien wertet Noratis nachhaltig auf, reduziert Leerstand und schafft ein positives Wohnklima für alle Bewohner. Nach erfolgreicher Entwicklung werden die Objekte mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Garant für den Erfolg und die profitable Unternehmensentwicklung ist dabei der Anspruch, über alle Entwicklungsschritte hinweg einen spürbaren Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen: Von Investoren, Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und zukünftigen Mietern. Seit Juni 2017 ist die Noratis AG an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Ansprechpartner Public Relations:edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop T +49 (0)69 905 505 52 E noratis@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt am Main16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 954511Ende der Mitteilung DGAP News-Service954511 16.01.2020