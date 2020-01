Der Essenslieferant Delivery Hero hat sich am Kapitalmarkt frisches Geld besorgt. Mit der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen sowie durch eine Kapitalerhöhung nahm das Unternehmen insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro ein, wie Delivery Hero am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das war etwas mehr als ursprünglich mit rund 2,1 Milliarden Euro anvisiert.Delivery Hero hatte die Transaktionen am Vorabend angekündigt. Die Wandelanleihen sollten dabei eine Laufzeit bis Januar 2024 beziehungsweise 2027 ...

