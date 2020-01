(shareribs.com) London 16.01.2020 - Die Förderung von Rohöl in den USA ist in der vergangenen Woche auf ein Rekordhoch gestiegen. Die Ölpreise steigen, obgleich die Zweifel der Marktteilnehmer nach der Unterzeichnung eines Phase 1-Abkommens zwischen China und den USA bleiben. Die US-Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 2,5 Mio. auf 428,5 Mio. Barrel gesunken, wie die Energy Information ...

