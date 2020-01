The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 2FR1 XFRA CA92536N1096 VERT INFRASTRUCTURE EQ00 EQU EUR NCA FREN XFRA DE000A254WA7 FRESENIUS SE+CO. NEUE ON EQ00 EQU EUR YCA J1O XFRA GB00B1DJTV45 HYDROGEN GROUP PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR NCA GCRA XFRA US0537921076 AVITA MEDICAL LTD.ADR 20 EQ00 EQU EUR NCA AXJ XFRA US29452E1010 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 EQ00 EQU EUR YCA PF42 XFRA US46062X3035 INTERPACE BIOSCIEN.DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 3WX XFRA US58450D1046 MEDIACO HLDG INC. A EQ00 EQU EUR NCA 44R3 XFRA US71880W3034 PHIO PHARMACEUT. DL-,0001 EQ00 EQU EUR NCA NDJD XFRA LU0634510613 NORDEA 1-INDIAN EQ. BP-DL FD00 EQU EUR NCA NDJC XFRA LU0637335638 NORDEA 1-INDIAN EQ. BP-EO FD00 EQU EUR NCA NDJ9 XFRA LU0975279208 NORD.1-EM.MKT.SM.CAP BPDL FD00 EQU EUR N