The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B049796 UNICR.BK AU. 20/30 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB79F1 BAY.LDSBK.IS. 20/24 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB79H7 BAY.LDSBK.IS. 20/26 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB79K1 BAY.LDSBK.IS. 20/30 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB79M7 BAY.LDSBK.IS. 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB79P0 BAY.LDSBK.IS.20/31 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BLB79Q8 BAY.LDSBK.IS.20/32 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T061 DEKA HPF MTN R2094 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000DK0V2R2 DEKA FESTZINS ANL 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38Q1 LB.HESS.THR.CARRARA01F/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB38R9 LB.HESS.THR.CARRARA01G/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2849 NORDLB 3 PH.BD. 01/20 BD01 BON EUR NCA XFRA ES0000012F76 SPANIEN 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013477924 BPCE 20/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013478047 AXA EUR SCF 20/27 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013478252 ARKEMA 20/UND. FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US14913Q3C16 CATERP.F.SV. 20/22 MTN BD01 BON USD NCA XFRA USD2035MYV82 DT.TELEKOM 20/50 REG.S BD01 BON USD NCA XFRA XS2105085208 CEB 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2105095777 ZYPERN 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2105097393 ZYPERN 20/40 MTN BD01 BON EUR NCA IVP1 XFRA AU000000GOZ8 GROWTHPOINT PROP. AUSTR. EQ00 EQU EUR NCA 6IFA XFRA CA10555B1031 BRATTLE STREET INVEST. EQ00 EQU EUR NCA 2LQA XFRA CA28660W1014 ELIXXER LTD EQ00 EQU EUR N