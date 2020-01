FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DWWU XFRA DE0008490145 DWS ZUER.INV.AKT.SCHW. 2.020 EUR

GA8 XFRA US3841091040 GRACO INC. DL 1 0.157 EUR

CAT1 XFRA US1491231015 CATERPILLAR INC. DL 1 0.924 EUR

LCM XFRA MHY1771G1026 COSTAMARE INC. DL-,0001 0.090 EUR

FK8Z XFRA DE0005896864 DEKA-STIFTUNGEN BALANC.CF 0.100 EUR

EV1 XFRA KYG2119W1069 CHINA EVERGRANDE GROUP 0.182 EUR

41A XFRA US35904G1076 FRONT YARD RESID.B DL-,01 0.135 EUR

PKE XFRA US70014A1043 PARK AEROSPAC.COR. DL-,10 0.897 EUR

CATERPILLAR-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de