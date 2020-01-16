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CHINA EVERGRANDE GROUP2,540-2,31 %
COSTAMARE INC9,6500,00 %
FRONT YARD RESIDENTIAL CORPORATION10,8000,00 %
GRACO INC47,200-0,42 %
PARK AEROSPACE CORP15,400+0,65 %