Beiersdorf ist heute der erste DAX-Konzern mit seinen Ergebnissen. Nicht offiziell aber inoffiziell aus Hamburg: Jeder zweite Mensch auf der Welt benötigt Nivea oder kann es gut verwenden. Also geht es für Beiersdorf darum, mit dem gleichen Produkt die halbe Welt zu befriedigen. Eine solche Perspektive in diesem Umfang gibt es selten. Das ganze kostet 27 Mrd Euro - aber mit Charme.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

BEIERSDORF-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de