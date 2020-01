NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 2,40 Euro gesenkt. Der Betreiber des O2-Mobilfunknetzes biete zwar robustes Wachstum, die Rendite könne aber mit den meisten Sektorwerten nicht mithalten, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte die Phase der 5G-Investitionen länger dauern werde als vom Unternehmen in Aussicht gestellt. Er rechnet mit einer Abwertung der Papiere./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 23:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

