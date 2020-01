Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)--Für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen will Nestle bis zu 2 Milliarden Schweizer Franken bereitstellen. Der Nahrungsmittelriese hat sich vorgenommen, die Verpackungen für seine Produkte bis 2025 vollständig wiederverwertbar oder wiederbenutzbar zu gestalten.

Nestle erklärte in einer Mitteilung, man wolle den Einsatz von neu erzeugten Kunststoffen bis 2025 um ein Drittel senken und zugleich Lieferanten für bis zu 2 Millionen Tonnen lebensmittelfähigem recyceltem Kunststoff finden. Den finanziellen Mehraufwand beziffert Nestle mit weiteren 1,5 Milliarden Franken.

"Lebensmittelqualität und -sicherheit sind von höchster Bedeutung, und die Verpackung spielt dabei eine wichtige Rolle", so Nestle.

250 Millionen Franken will das Unternehmen in einem Fonds für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungen bereitstellen. Dieser soll in Start-ups investieren, die sich darauf konzentrieren.

January 16, 2020

