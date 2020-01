Frankfurt am Main (ots) - Der Geschäftsführer des Public-Private-Vermarkters AS&S Radio, Oliver Adrian, wird das Frankfurter Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.3.2020 verlassen. Adrian gehörte der AS&S Radio seit April 2012 an. Unter seiner Ägide konnte die Geschäftsentwicklung des Audiovermarkters und seiner Gesellschafter erfolgreich weiterentwickelt und vorangetrieben werden. Darüber hinaus hat Adrian den Mandantenstamm des Vermarkters um namhafte Unternehmen auch im audiodigitalen Bereich erweitert. Zudem schob er zusammen mit der RMS die Umsetzung der für die Gattung Audio wegweisenden Online-Buchungsplattform AudioXchange an und forcierte maßgeblich das gemeinsame Gattungsmarketing unter dem Dach der Radiozentrale."Wir bedauern den Weggang von Oliver Adrian sehr. Wir verlieren mit ihm nicht nur einen branchenweit hochgeschätzten Kollegen, mit dem wir eng und vertrauensvoll in der nationalen Vermarktung zusammen gearbeitet haben, sondern auch einen innovationsfreudigen Manager, der dem klassischen Kombigeschäft in der nationalen Vermarktung viele wichtige und erfolgreiche Impulse gegeben hat. Dafür bedanke ich mich im Namen aller Gesellschafter. Für seine weiteren Aufgaben wünschen wir ihm alles Gute", sagt Michael Loeb, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH.Für die Geschäftsführung der AS&S erklärt Elke Schneiderbanger: "Ich habe Oliver Adrian im Vermarktungsalltag immer als einen klar strukturierten und äußerst zielstrebigen Partner mit hoher Loyalität erlebt. Das hat uns im Wettbewerb den notwendigen Spielraum geschaffen, um unsere ehrgeizigen Unternehmensziele nachhaltig weiter zu entwickeln. Für die gemeinsamen Jahre und die Zusammenarbeit hier in der Frankfurter Zentrale möchte ich mich auch ganz persönlich herzlich bedanken. Dieser Dank gilt natürlich auch im Namen der Geschäftsführung der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH und aller Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe."Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111674/4493335