Das monatelange Warten auf einen Deal im Handelsstreit hat ein Ende. Am Vortag unterzeichneten China und die USA ein erstes Teilabkommen. In den Wochen zuvor waren die Märkte in Erwartung einer Einigung stark nach oben gelaufen, entsprechend befürchten einzelne Beobachter jetzt getreu dem Motto: "Sell the facts" Gewinnmitnahmen. Aktuell spricht zumindest in Frankfurt hingegen mehr für eine Eröffnung auf dem Niveau des Vortagesschlusskurses. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...