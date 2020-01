Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Warten am deutschen Aktienmarkt geht weiter. In dieser Woche tritt der DAX bisher auf der Stelle. Immerhin haben die Regierungen aus China und den USA ihren Phase-I-Deal unterzeichnet. Die Vorgaben von den US-Börsen sind dementsprechend positiv. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nio, Beyond Meat, 3D Systems, Bayer, Telekom, Varta, Manz, Novo Nordisk und HelloFresh. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.