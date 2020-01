NEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument 9LG US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument 9LG US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument UOF US9170471026 URBAN OUTFITTERS DL-,0001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument UOF US9170471026 URBAN OUTFITTERS DL-,0001 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument LU2 US55024U1097 LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument LU2 US55024U1097 LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument 2S7 US85207U1051 SPRINT CORP. SR.1 DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument 2S7 US85207U1051 SPRINT CORP. SR.1 DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument US29452E1010 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument US29452E1010 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument 3LN US5380341090 LIVE NATION ENTMT.DL -,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument 3LN US5380341090 LIVE NATION ENTMT.DL -,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument DC6 US25470F1049 DISCOVERY A DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument DC6 US25470F1049 DISCOVERY A DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument O5Q US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument O5Q US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument RDO US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument RDO US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument 1WR US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument 1WR US96145D1054 WESTROCK CO. DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument F03 US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument F03 US34959J1088 FORTIVE CORP. DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument 6LA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument 6LA US5128161099 LAMAR ADVERTISING A EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument NRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument NRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument JM2 US8326964058 SMUCKER -J.M.- EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument JM2 US8326964058 SMUCKER -J.M.- EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument PMTA US69370C1009 PTC INC. DL -,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument PMTA US69370C1009 PTC INC. DL -,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument MGG US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument MGG US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument WHR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument WHR US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument A4S US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument A4S US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument EW1 US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument EW1 US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument FFV US3156161024 F5 NETWORKS INC. O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument FFV US3156161024 F5 NETWORKS INC. O.N. EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument HN9 US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument HN9 US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument 2FB US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument 2FB US34964C1062 FORT.BRAND.HOME+SEC.INC. EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument HS2 US8064071025 HENRY SCHEIN INC. DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument HS2 US8064071025 HENRY SCHEIN INC. DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument MXI US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument MXI US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument EOT US25470M1099 DISH NETWORK CORP.A DL-01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument EOT US25470M1099 DISH NETWORK CORP.A DL-01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument CSC US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument CSC US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument HFF US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument HFF US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument DC6C US25470F3029 DISCOVERY C DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument DC6C US25470F3029 DISCOVERY C DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YNEW INSTRUMENT AVAILABLE - 16.01.2020;Das Instrument AES US00130H1059 AES CORP. DL-,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP YThe instrument AES US00130H1059 AES CORP. DL-,01 EQUITY has its first trading date on 16.01.2020: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NAM0, SettlCurr EUR, CCP Y