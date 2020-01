publity AG: publity verkauft als Asset Manager für GORE Büroimmobilie bei Münster^ DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien publity AG: publity verkauft als Asset Manager für GORE Büroimmobilie bei Münster16.01.2020 / 09:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pressemitteilungpublity verkauft als Asset Manager für GORE Büroimmobilie bei MünsterFrankfurt 16.01.2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508), ein auf Büroimmobilien in Deutschland fokussierter Investor und Asset Manager, hat im Rahmen des Asset-Management-Vertrages mit der GORE German Office Real Estate AG eine Büroimmobilie in Telgte bei Münster erfolgreich an einen institutionellen Immobilieninvestor veräußert. Das Objekt ist vollständig und langfristig an die Takko Holding GmbH vermietet, welche die Immobilie als Teil der Geschäftszentrale nutzt. Der Mietvertrag hat noch eine Laufzeit von nahezu 13 Jahren. Der entsprechende Vertrag für den Verkauf des Büroobjekts wurde nun notariell beurkundet und das Closing der Transaktion wird bis Ende Februar 2020 erwartet. Über Details zum Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.Die Immobilie verfügt über eine Mietfläche von 3.083 Quadratmetern und befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet der Stadt Telgte im Einzugsbereich von Münster. Die dreigeschossige Single-Tenant-Immobilie, zu der auch 140 Pkw-Stellplätze gehören, wurde 2007 erbaut.Thomas Olek, CEO von publity: "Wir freuen uns über den weiteren Asset-Management-Erfolg. Mit dem Verkauf der Immobilie in Telgte zu attraktiven Konditionen stellen wir erneut unsere Transaktionsstärke und unser sehr gutes Netzwerk unter Beweis."Pressekontakt:Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.deÜber publityDie publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work- Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 954769Ende der Mitteilung DGAP News-Service954769 16.01.2020