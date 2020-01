Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag gut behauptet in den Handel starten. Eine Indikation der UniCredit auf den heimischen Leitindex ATX sah diesen um 0,17 Prozent höher bei 3.177 Punkten.Nach der am Vortag erfolgten Unterzeichnung des Phase-1-Abkommens zwischen den USA und China, rücken am Berichtstag erneut Konjunkturdatenveröffentlichungen in den Fokus. Hauptsächlich werden wichtige Impulsgeber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...