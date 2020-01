Der französische Luxusgüterkonzern Kering (ISIN: FR0000121485) schüttet an diesem Donnerstag eine Zwischendividende von 3,50 Euro an seine Aktionäre aus. Ex-Dividenden Tag war der 14. Januar 2020. Damit bleibt die Zwischendividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Kering zahlt seine Dividende in zwei Tranchen (Zwischen- und Schlussdividende) aus. Für das letzte Geschäftsjahr wurden insgesamt 10,50 Euro je Aktie ausgeschüttet (3,50 Euro Zwischendividende ...

