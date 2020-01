UBM Development hat in Prag akquiriert. Das Projekt, das den Namen "Arcus City" tragen wird, umfasst eine Entwicklungsfläche von rund 80.000m², auf der bis 2023 rund 300 moderne Wohneinheiten entstehen werden. "Aktuell haben wir knapp 3.500 Wohnungen in den gefragtesten Metropolen Europas in der Entwicklungs-Pipeline", erklärt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development. Das Projekt "Arcus City" umfasst 284 Wohnungen und 26 Einfamilienhäuser. Der Baustart ist für Ende 2020 geplant, die Fertigstellung der Wohnungen soll 2023 erfolgen. "Die Verknappung von Wohnraum spitzt sich aufgrund der langwierigen Genehmigungssituation in Prag weiter zu. Wir profitieren davon, da unser neues Projekt alle Bewilligungen hat", ...

