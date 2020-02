Ein von der Ares Management Corporation (NYSE: ARES) verwalteter Fonds hat ein Portfolio von 2.900 Wohneinheiten in mehreren deutschen Städten, darunter Top-Metropolen wie Berlin, Leipzig, Dresden, Essen und Dortmund, erworben. Das Portfolio umfasst größere Wohnanlagen sowie klassische Jahrhundertwendealtbauen, die sich überwiegend in guten und sehr guten zentrumsnahen Stadtlagen befinden. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rund 210.000 m².

"Mit dieser Akquisition setzen wir unsere langjährige Investitionsstrategie für Mehrfamilienhäuser im deutschen Markt fort", sagte Klaus Schmitz, Managing Director der Ares-Immobiliengruppe. "Wir beobachten in den deutschen Großstädten eine weiterhin positive demografische und wirtschaftliche Entwicklung. Im vergangenen Jahr haben die von Ares verwalteten Fonds in Deutschland branchenübergreifend ein Immobilienvermögen in Höhe von insgesamt rund einer Milliarde Euro umgesetzt. Deutschland ist für uns eine Schlüsselregion wir sind zuversichtlich, dass wir hier unser Portfolio weiter ausbauen können."

Ares wird auch künftig mit Forte, einem in Frankfurt ansässigen Immobilien-Asset-Manager, zusammenarbeiten. Seit dem Jahr 2013 erwerben und verwalten beide Unternehmen gemeinsam Wohnimmobilien in Deutschland. Ziel ist es, den Wert des Portfolios durch Sanierung, Neupositionierung und Leerstandsreduzierung zu erhöhen.

"Die erworbenen Immobilien bieten mit ihrer guten Raumaufteilung und ihrer zentralen Lage attraktive Wohnangebote in einigen der größten deutschen Städte", sagt Roland Schmidt, Geschäftsführer von Forte.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein führender globaler alternativer Investment Manager, der drei integrierte Geschäftsbereiche in den Segmenten Darlehen, Unternehmensbeteiligungen und Immobilien betreibt. Die Investitionsgruppen von Ares Management arbeiten zusammen, um innovative Investitionsangebote und konsistente und attraktive Anlagerenditen für Fondsinvestoren über alle Marktzyklen hinweg zu erzielen. Die globale Plattform von Ares Management verwaltete per 30. September 2019 ein Anlagevermögen von 144 Milliarden US-Dollar und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter in über 20 Büros in mehr als 10 Ländern. Weitere Informationen unter www.aresmgmt.com

Über die Forte Gruppe

Forte ist ein deutschlandweit tätiges Wohnunternehmen und mit einem Bestand von derzeit rund 9.500 Wohnungen. Die Wohnungen werden von insgesamt 50 Mitarbeitern aus den Standorten in Berlin, Frankfurt/Main, Nordrhein-Westfalen, Niedersachen und Sachsen-Anhalt betreut. Die Forte Gruppe hält die Immobilienbestände gemeinsam mit institutionellen Investoren sowie vermögenden Privatkunden und deren Family Offices. Weitere Informationen unter http://www.fortecap.de

