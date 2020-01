Solingen (ots) - Auch 2020 bringt u-form Testsysteme mit den "Azubi-Recruiting Trends" wieder Deutschlands größte doppelperspektivische Untersuchung zur dualen Ausbildung heraus. Ausbildungsverantwortliche können ab sofort unter www.testsysteme.de/studie (http://www.testsysteme.de/studie), Azubis und Schüler unter www.ausbildungsstudie.de (http://www.ausbildungsstudie.de) an der Online-Umfrage teilnehmen. Wie tickt die "Generation Azubi"? Einigen gilt sie als engagiert, umweltbewusst und digital kompetent, andere verweisen auf Erziehungslücken und betrachten sie als betreuungsintensiv. Die "Azubi-Recruiting Trends 2020" bieten spannende Einblicke in die Köpfe der aktuellen Azubis und Azubi-Bewerber sowie in ihre Wahrnehmung durch ihre Ausbilder in den Unternehmen.Azubi-Marketing und -RecruitingWie immer stehen auch in diesem Jahr wenig bekannte Aspekte aus dem Azubi-Recruiting und -Marketing im Mittelpunkt der Studie: Wie beurteilen Azubis ihr eigenes Benehmen - und wie sehen das die Ausbilder? Wie wichtig ist der Generation der Klimaschutz in den Betrieben? Welche Rolle spielt Feedback für Azubis? Was läuft gut bei den Schülerpraktika als Recruitinginstrument und was können die Unternehmen besser machen? Zu diesen und vielen anderen Fragen gibt die Studie umfassend Antwort - in Zahlen, aber auch in Form von individuellen Teilnehmerberichten.Größte doppelperspektivische Studie zur dualen Ausbildung Die "Azubi-Recruiting Trends" stellen die größte doppelperspektivische Untersuchung zur dualen Ausbildung in Deutschland dar: 2019 haben 3.542 Azubi-Bewerber und Azubis sowie 1.634 Ausbildungsverantwortliche an der Online-Befragung teilgenommen. Wie gewohnt betreut Prof. Dr. Christoph Beck (Hochschule Koblenz) die Studie wissenschaftlich, Studienpartner ist wie im vergangenen Jahr AUBI-plus. Die Online-Befragung zur Studie endet am 31. März 2020, die Ergebnisse werden ab Juni 2020 kommuniziert.Über die u-form GruppeDer U-Form-Verlag bietet Materialien zur Vorbereitung auf IHK-Prüfungen. Das Solinger Familienunternehmen ist seit über 70 Jahren Partner der Industrie- und Handelskammern. Die u-form Testsysteme GmbH & Co. KG wurden 2007 aus dem Verlag ausgegliedert. Unternehmen profitieren von über 30 verschiedenen praxisnahen und tätigkeitsbezogenen Einstellungstests des Unternehmens. Mit opta3 bietet es eine moderne Plattform für Online-Einstellungstests und in Form des "Bewerbernavigators" ein elektronisches Bewerbermanagementsystem. Beide Lösungen sind passgenau auf den Bedarf von ausbildenden Organisationen zugeschnitten. Mit dem "Azubi-Navigator" bietet u-form seit 2017 ein einzigartiges, cloudbasiertes Ausbildungsmanagement, um die duale Ausbildung zu optimieren. Ausbildungsverantwortliche werden dadurch entlastet. Sie können Lernerfolge ihrer Auszubildenden steuern und sie punktgenau auf Klausuren und Prüfungen vorbereiten. u-form fördert Austausch und Wissen zum Thema Rekrutierung von Auszubildenden, zum Beispiel durch die regelmäßig erscheinende Studie "Azubi-Recruiting Trends". Die Inhaberin Felicia Ullrich hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit als Keynotespeakerin zu Ausbildungsthemen einen Namen gemacht. Zu den Kunden von u-form Testsysteme zählen namhafte Unternehmen wie Dräger, Festo, Ford, Henkel, Merck, Obi und TUI.www.testsysteme.de (http://www.testsysteme.de)www.u-form.de (http://www.u-form.de) Über die AUBI-plus GmbHBei AUBI-plus dreht sich alles um die Frage: Wie kann die Ausbildung in Unternehmen individuell erfolgreicher gemacht werden? Mit den Leistungssegmenten Recruiting, Zertifizierung und Qualifizierung aus einer Hand ist AUBI-plus ein Ausbildungsoptimierer. Die Gesellschaft gewinnt für Ausbildungsbetriebe Azubis, zertifiziert Ausbildungsbetriebe mit dem Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN®, qualifiziert Ausbilder/innen und ausbildende Fachkräfte und veranstaltet Konferenzen, wie z. B. das Deutsche Ausbildungsforum (DAF) und die Nextlearn in Berlin. Außerdem betreibt die Gesellschaft mit aubi-plus.de eines der führenden Ausbildungsportale im deutschsprachigen Raum. Sie vermittelt jungen Menschen passende Ausbildungsstellen und berät sie in der Berufsorientierungs- und Bewerbungsphase. Den Hauptsitz hat das Familienunternehmen seit 1997 im ostwestfälischen Hüllhorst.www.aubi-plus.de (http://www.aubi-plus.de)Pressekontakt:u-form Testsysteme GmbH & Co. KGFelicia UllrichKlauberger Straße 142651 SolingenTelefon: 0212 2604980E-Mail: f.ullrich ( ) testsysteme.deOriginal-Content von: u-form Testsysteme GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104017/4493405