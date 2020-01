Bombennews:: Hochgradige Neuentdeckung! Rock 'n' Roll-Kursverlauf bestätigt!

Anzeige / Werbung

Kursexplosion am Donnerstag!? Das Unternehmen veröffentlichte zu einem unverhofften Zeitpunkt Bodenproben, die eine echte Sensation darstellen! Mein Eindruck, dass es sich bei diesem Unternehmen um die Explorationsstory des Jahres handeln könnte, hat sich somit mehr als nur bestätigt.

Kurs und Volumen zogen in den letzten Wochen schon an und das nicht zu Unrecht, wie ich meine, denn dieses Unternehmen könnte sogar eine recht bekannte 8.000% Story in den Schatten stellen! Der Schlüssel zum Erfolg ist, dass Vizsla Resources (WKN: A2PTL5) nämlich etwas zu Wege gebracht hat, was in den letzten 450 Jahren niemanden gelungen ist. Seit über 450 Jahren werden im sog. Copala-Panuco-Abschnitt in Mexiko Gold und Silber abgebaut. Bei lange bekannten und ergiebigen Formationen gibt es in der Regel sehr zerklüftete Besitzverhältnisse mit Dutzenden verschiedenen Eigentümern. Aber nun ist der kanadischen Vizsla Resources (WKN: A2PTL5) das Meisterstück gelungen.

Erstmals in der Geschichte dieses Bergbaudistrikts, den viele für den letzten "unkonsolidierten" Mexikos gehalten haben, ist es Vizsla Resources (WKN: A2PTL5) gelungen, viele Claims zu einem großen Gebiet zusammenzulegen, um diese einer modernen Exploration zuzuführen. Über 1 Milliarde Unzen sind keine Utopie!

NEWS! VIZSLA DISCOVERS A NEW VEIN WITH 557 GRAM PER TONNE ACROSS 3.4 METRES AT PANUCO PROJECT IN MEXICO

Vizsla Resources (WKN: A2PTL5) entdeckte bei der Kartierung der bereits bekannten "Animas"-Erzader eine weitere, rund 500 Meter lange und direkt an der Oberfläche befindliche, Erzader mit hochgradigem Silbergehalt. Diese Ader, genannt Paloma, wurde nie zuvor kartiert, durch Proben verifiziert oder historisch abgebaut, zeigt das immense Explorationspotential im Panuco-Distrikt.

Das Unternehmen plant, die neu gefundene Paloma-Ader Ende Januar / Anfang Februar als eines von nunmehr zwanzig Zielen zu bohren. Die Highlights dieser Bodenproben sind zweifellos die folgenden:

557 g/t Silber Äquivalent mit einem höhergradigen Anteil von

mit einem höhergradigen Anteil von 807 g/t Silber Äquivalent und

1,380 g/t Silber Äquivalent



NEWS-FAZIT:

Niemand hat mit dieser News rechnen können - eine absolute Neuentdeckung, die dieses Prädikat wirklich verdient! Umso größer sollte die Begeisterung der Anleger ausfallen. Eigentlich konnte man auf die ersten Ergebnisse, die aus den kürzlich gestarteten Bohrungen resultieren, erst gegen Ende Februar spekulieren. Darum halte ich diese News für eine extrem positive Überraschung, welche die Aktionäre und interessierte Beobachter verleiten könnte, den (Zu-) Kaufknopf zu drücken.

Die Aktie bewegt sich ohnehin sehr leichtfüßig, wie man am Chart tadellos erkennen kann - somit kann man jetzt mit gutem Gewissen darauf spekulieren, einen Tagesgewinn von 30% oder mehr erzielen zu können, was gleichbedeutend mit dem Verlassen der "Pennystock-Zone" ist.

Sie haben jetzt die Gelegenheit des legalen Frontrunnings, bevor am Donnerstag um 15:30 Uhr die Börse in Kanada öffnet und ein - für mich absehbarer - immenser Kaufdruck entsteht! MEINUNG AUTOR



VIZSLA RESOURCES CORP.*

WKN: A2PTL5 , TSXV: VZLA



Zwei gute alte Bekannte, die auch den Investoren in Deutschland schon massenhaft Gewinne brachten, sind bei diesem frischen Unternehmen dabei. Allein schon wegen des Engagements von Bryce Roxburgh und Yale Simpson, zwei reale Explorations-Haudegen, die gefühlt einen 1.000 jährigen Erfahrungsschatz ihr Eigen nennen können, würde sich bereits ein Kauf aufdrängen. Ihre Unternehmen Exeter Resource und Extorre wurden für jeweils 250 bzw. 400 Mio. Dollar (CDN) geschluckt. Aber Edelmetallkonzentrationen im Kilogrammbereich sind wohl noch ein weitaus stärkeres Argument.

Speziell, wenn man sich die Entwicklung von Gold und Silber in den letzten Monaten ansieht, dann leuchtet es durchaus auch ein, dass Edelmetall-Explorer wieder immer weiter in den Fokus der risikoaffineren Anleger rücken.

Und Edelmetall gibt es bei diesem Unternehmen nicht im sonst üblichen Gramm-Bereich, sondern tatsächlich KILOWEISE!

Erstmals in der 450-jährigen Geschichte wurde ein großer Teil der Claims unter einen Hut gebracht, sodass sich eine Gesamtfläche von fast 10.000 Hektar ergibt. Auf dem sog. Panuco-Projekt gibt es bereits 35 Kilometer[!!!] an Minenstollen in verschiedenen Tiefen, eine operative Gesteinsmühle und andere Abbauausrüstungen. Bestehende Genehmigungen und notwendige genehmigte Abraumflächen sind ebenso wichtige Bestandteile des gesamten Explorationskomplexes.

EIN VERGLEICH MACHT DAS POTENTIAL DEUTLICH



Wenn man diese Informationen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterbricht, dann zeigt sich Erstaunliches!

MINE/PROJEKT UNZEN SILBER PRO KILOMETER ERZADER UNZEN GESAMT San Dimas 4,16 Mio. 712 Mio. Zacatecas 20.61 Mio. 1,00 Mrd. Fresnillo 32,86 Mio. 1,55 Mrd. Guianajuato 15,08 Mio. 1,30 Mrd. Las Chispas 3,20 Mio. 108 Mio. Durchschnitt 15,18 Mio. 934 Mio.



Nimmt man die mexikanischen Silber-Vorbilder zur Berechnung bzw. zum Vergleich her, dann findet man schnell heraus, dass Vizsla Resources tatsächlich ein Potential aufweist, das nicht leicht zu finden ist.

Nimmt man den Mittelwert von 15,18 Mio. Unzen pro Kilometer Erzader und multipliziert man diesen mit den rund 80 Kilometern, so erhält man ein realistisches Potential von über 1,2 Milliarden [!!!] Unzen Silber. BERECHNUNG AUTOR

Die bisher erfolgten Exploationsarbeiten zeigen, dass sich die Erzadern in einer geringen Tiefe von um die 20 Meter befinden.

SILVERCREST VS. VIZSLA

Es gibt einige historische Explorationswerte, die man nur als außergewöhnlich taxieren kann. Zum Beispiel ein Bohrresultat der Animas-Erzader mit +1.800 g/t Silber & +11g/t Gold über 14 Meter [!!!] (Quelle). Die kürzlich bekannt gewordenen Explorationsergebnisse von Vizsla können sich aber auch mehr als durchaus nur sehen lassen. In der San Carlos-Mine wurden auf verschiedenen Untergrund-Levels Proben genommen. Die Spitzenwerte:

1.960 g/t Silber Äquivalent über 3 Meter

1.002 g/t Silber Äquivalent über 3 Meter

892 g/t Silber Äquivalent über 3 Meter



Noch spektakulärer waren die Bodenproben auf den zwar bekannten, aber weitestgehend unexplorierten Silberadern Napoleon, Cordon del Oro, Animas und Cinco Senores, die bis zu einem Silberäquivalent-Gehalt von 4.244 g/t reichen. Erfreulich hohe Goldgehalte von bis zu fast 30 g/t waren ebenfalls zu vermerken.

1.000 g Silber entsprechen 580 USD (18$/oz)

Silvercrest Metals hat einen Börsenwert von fast 925 Mio. CAD und notiert derzeit am Allzeithoch und kann auf die erstaunliche Performance von über 8.000% verweisen - der 8.000-er wurde erklommen!

Die Bohrergebnisse sind in einem ähnlichen Bereich angesiedelt wie jene von Vizsla Resources:

Somit ist es für mich erwiesen, das Vizsla Resources ohne jeden Zweifel das Potential hat, den Silvercrest-Erfolg zu duplizieren. MEINUNG AUTOR

MANAGEMENT UND BERATUNGSAUSSCHUSS

Die Führungsriege scheint geradezu dazu "verdammt" zu sein, um die raren Ver-10-facher zu kreieren. Vorstandsvorsitzender Craig Parry war Gründungsmitglied von Nexgen Energy, deren Aktie innerhalb weniger Monate von wenigen Cent auf über 4,00 CAD stieg. CEO Michael Konnert war Gründer von Cobalt One, die von Blackstone Minerals übernommen wurde. Vizla-Explorationschef Charles Funk war bei Evrim Resources, die von 10 Cent auf 1,70 CAD stieg. Die eingangs erwähnten "Veteranen" Yale Simpson und Bryce Roxburgh sind "Special Adviser". Anleger hatten viel Freude an ihrem gemeinsamen Unternehmen Exeter Resources, das später in Exeter und Extorre aufgespalten wurde. Sowohl Exeter und Extorre wurden um 250 Mio. bzw 400 Mio. CAD übernommen.

FAZIT:

Das junge Team Parry, Konnert und Funk in Verbindung mit den alten Hasen Simpson und Roxburgh sind in der Lage, etwas zu bewegen und sie trauen sich auch einiges zu.

Panuco ist eine der besten Möglichkeiten, die ich in meiner Karriere gesehen habe. CRAIG PARRY, VORSTANDSVORSITZENDER VIZSLA RESOURCES



Ja, er hat recht, denn Panuco ist auch für mich eine der besten Stories, die ich je gesehen habe. Darum ist die komplette Übernahme mit allem Drum und Dran auch nicht billig. Doch am Ende hat man alles erworben - von der Spitzhacke bis zur Gesteinsmühle, von der Schaufel bis zum Radlader, von der Taschenlampe bis hin zum kompletten Stromnetz. Auch 63 Kilometer Straßen erwirbt man, wenn das Unternehmen insgesamt 43 Millionen CAD auf den Tisch gelegt hat. Dies soll über einen Zeitraum von sechs Jahren in jährlichen Raten stattfinden.

Die Tatsache, dass das Unternehmen als Kickoff-Finanzierung schon über 6 Mio. Dollar aufnehmen konnte, zeigt von größtem Interesse der Anlegerschaft.

Die derzeitigen Betreiber graben sich einfach in den Hügel hinein, ohne Aufzeichnungen, ohne Bodenproben. - Kurz gesagt gibt es keine moderne Exploration auf dem Panuco-Projekt - aber sie sind trotzdem profitabel (Video Interview 5:00 - 5:30)

Die Explosivität dieser Story zeigt sich in dem Umstand, dass eigentlich alles vorhanden ist, was man braucht.

Hochgradiges Gold und Silber,

Hervorragende Infrastruktur und

Explorations- und Abbau-Genehmigungen.



Das Vizsla Team muss einfach nur die ohnehin vorhandenen Dinge unter einem "verifizierten" Hut bringen, eine NI 43-101 konforme Ressource erstellen und mit dem Abbau des Edelmetalls beginnen. Auf den Weg dahin werden wir zahllose News mit extrem hochgradigen Ergebnissen sehen, die für eine konstante Bewegung nach oben sorgen sollten.

Dass aus Vizsla eine zweite Silvercrest werden könnte, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Aufgrund der höheren Anzahl an Erzader-Kilometern ist sogar das Potential gegeben, dass Vizsla Silvercrest eines Tages überflügeln wird.

Ihr

Helmut Pollinger

