Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet drückt sein Kohleprojekt durch - zur Freude des Stromkonzerns Uniper, der doppelt profitieren könnte. Und zum Ärger von Umweltverbänden und "Fridays for Future".

Bund und Länder haben sich auf einen Fahrplan zum Kohleausstieg geeinigt. Das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 wird wohl offiziell ans Netz gehen - nach 13 Jahren Wartezeit und rund 1,5 Milliarden Euro Kosten. Am Morgen nach dem Kohlegipfel bekräftige NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, dass Datteln 4 in Betrieb genommen werde: "Es läuft ja schon an," so Laschet.

Das Kraftwerk Datteln am Dortmund-Ems-Kanal wurde schon in den Sechzigerjahren Jahren in Betrieb genommen, damals noch mit drei Kraftwerksblöcken. Die ab 1964 gebauten Blöcke 1 bis 3 mit einer Leistung von insgesamt 300 Megawatt hatten ihre maximale Laufzeit nach rund 40 Jahren erreicht und sind seit 2014 stillgelegt. Schon 2006 stellte E.on, heute Uniper, den Antrag auf Genehmigung eines neuen Kraftwerksblocks, Datteln 4 genannt. Durch den Neubau mit einer elektrischen Leistung von mehr als 1000 Megawatt wollte der Düsseldorfer Energiekonzern die bisherigen Standortkapazitäten in Datteln verdreifachen.

Ein Jahr später begann der Bau von Datteln 4, die Inbetriebnahme wurde auf 2011 terminiert. Doch beides verzögerte sich immer wieder. Auf der einen Seite wurde wiederholt der Bebauungsplan durch Gerichte für unwirksam erklärt. Andererseits kam es zu Protesten aus der Gesellschaft. Umweltverbände wie der BUND reichten schon 2007 und 2008 Klagen gegen die Planfeststellung sowie die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ein. Im Juni 2012 hob das Oberverwaltungsgericht Münster daraufhin den Genehmigungsbescheid auf. Ende Juni 2013 bestätigte sogar das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Anlage nicht rechtmäßig gewesen war. E.on störte das allerdings nicht: Der Kraftwerksbau wurde vorangetrieben, was Datteln 4 zwischenzeitlich den Spitznamen "größter Schwarzbau Deutschlands" einbrachte. Der Weiterbau wurde durch die intensiven Bemühungen der Stadt ...

