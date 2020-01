Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Im Dezember 2019 ist die Inflation in Großbritannien überraschend schwach ausgefallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So habe die Jahresrate der Konsumentenpreise von 1,5% auf nur noch 1,3% nachgegeben. Das sei der niedrigste Stand seit November 2016. Die Kernrate (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) sei von 1,7% auf 1,4% gg. Vj. gefallen. Auch wenn ein großer Teil des Rückgangs auf geringere Preise im Hotel- und Gaststättengewerbe zurückzuführen sei, zeige der Blick auf den Warenkorb, dass der Preisdruck in der britischen Wirtschaft insgesamt gering sei und die zentrale Zielmarke der Bank of England (BoE) von 2% zunehmend unterschritten werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...