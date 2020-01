Bielefeld (ots) - ruf Jugendreisen hat als Veranstalter von Reisen für Jugendgruppen langjährige Erfahrung. Jetzt hat das Unternehmen erstmals einen Gruppenkatalog herausgegeben. Er richtet sich an Vereine, Verbände und Organisationen, die 2020 eine Jugend-Gruppenreise für 11- bis 18-Jährige durchführen möchten. Sie erhalten ein Rundum-sorglos-Paket mit attraktiven Konditionen. ruf Jugendreisen nimmt ihnen die Planung, Organisation und Durchführung der Reise ab. Möglich sind insbesondere Sommerreisen, aber auch Sprach-, Fern- & Städte- sowie Ski- & Snowboardreisen.Das Reiserecht, steuerliche und logistische Aspekte, finanzielle Risiken beim Chartern eines Busses sowie hohe Anforderungen an die Verpflegung machen die Organisation einer Jugendreise für Vereine und Verbände immer anspruchsvoller. Die Gruppenangebote von ruf Jugendreisen sind eine zeitgemäße Antwort auf diese komplexen Rahmenbedingungen. Die Angebote erleichtern es Vereinen, Verbänden und anderen Interessenten, ihrer Zielgruppe eine Jugendreise zu ermöglichen. Für die Gruppenkunden reduzieren sich der Planungsaufwand und die finanziellen sowie rechtlichen Risiken deutlich. So finden die Reisen garantiert statt - völlig unabhängig von der tatsächlichen Teilnehmerzahl. Für alle Teilnehmer und Betreuer des Gruppenkunden gibt es einen Festpreis, es fallen keine versteckten Kosten oder Gebühren an. Möglich sind sowohl eine Gruppenabrechnung als auch eine Einzelabrechnung mit jedem einzelnen Teilnehmer. Die Kunden können das Veranstalterrisiko auf ruf Jugendreisen übertragen oder selbst als Veranstalter auftreten. Plätze lassen sich unverbindlich reservieren. Ab zehn Personen ist ein eigener Zustiegsort möglich.Alle Reisen bieten Vollverpflegung. Die ruf Küchencrew serviert abwechslungsreiche Buffets und Menüs. Besondere Ernährungsgewohnheiten und Unverträglichkeiten lassen sich ohne Probleme berücksichtigen. In den Destinationen stehen qualifizierte ruf Mitarbeiter unterstützend zur Seite und sorgen für reibungslose Abläufe, so dass sich die eigenen Betreuer des Gruppenkunden ganz auf die inhaltliche Arbeit mit der Gruppe konzentrieren können.Das Angebot umfasst Reiseziele, die sich für Gruppen bestens bewährt haben. Im Sommer beispielsweise zählen dazu Camps und Jugendhotels in Italien, Spanien, Kroatien, Frankreich, Schweden und den Niederlanden, die alle einen großen Veranstaltungsbereich mit professioneller Bühne haben, Möglichkeiten für Workshops bieten und bestens mit Sportgeräten ausgestattet sind. Die Teilnehmer erwartet hier die ruf All-inclusive-Verpflegung, die mit dem Langschläferfrühstück beginnt, tagsüber viel gesunde Abwechslung bietet und erst mit dem Mitternachtssnack endet.Interessierte Vereine, Verbände und Organisationen können den Gruppenkatalog telefonisch unter 0521 9627278 bzw. per E-Mail an gruppen@ruf.de bestellen.Pressekontakt:ruf Jugendreisen GmbH & Co. KGKristina OehlerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Jugendreisen GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106634/4493448