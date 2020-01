VEVEY (dpa-AFX) - Nestlé will mehr umweltschonende Verpackungen einsetzen. Der weltgrößte Lebensmittelkonzern lässt sich nach Angaben vom Donnerstag den Ersatz von Neuplastik durch teurere recycelte Kunststoffe bis 2025 rund 1,5 Milliarden Franken (1,4 Milliarden Euro) kosten. Es bestehe nur ein begrenztes Angebot von recycelten Kunststoffen, die für die Lebensmittelindustrie geeignet seien, teilte Nestlé mit. Deshalb wolle das Unternehmen mit diesem Schritt einen großen Markt schaffen.



Außerdem sollen über einen Risikokapital-Fonds 250 Millionen Franken für Start-ups zur Verfügung gestellt werden, die innovative, umweltverträgliche Verpackungen entwickelten. Nestlé wolle damit die Kreislaufwirtschaft vorantreiben. "Kein Plastik sollte auf einer Mülldeponie oder in der Umwelt enden", sagte Vorstandschef Mark Schneider.



Der Schritt basiere auf Nestlés 2018 formuliertem Ziel, alle seine Verpackungen bis 2025 recyclingfähig oder wiederverwendbar zu machen. Damit soll der Bedarf an Neuplastik in dieser Zeitspanne um ein Drittel sinken. Die Kosten für diese Maßnahmen sollen durch Effizienzsteigerungen aufgefangen werden.



Zu Nestlé gehören 2000 Marken. Der Konzern erzielte zuletzt einen jährlichen Umsatz von rund 91 Milliarden Schweizer Franken./mrd/DP/eas

NESTLE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de