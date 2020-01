Wir haben ja vor Jahren die BSNgine gestartet, einen Robot für Marktberichte wie zb " Unser Robot zum DAX: Wirecard beste Aktie in der Monatssicht ", dazu lasse ich mir immer auch wieder Alerts in die Mailbox schicken. Eben hat es bei Wirecard 2x angeschlagen. a) "Wirecard ist aktuell auf Basis Mitte Geld und Brief bei L&S erstmals seit dem starken Fall am 14.10. wieder über 130 Euro." b) "Wirecard ist 6.37% gestiegen." Freilich verfolge die Geschichten rund um das Unternehmen mit. Als Nicht-Insider bin ich stets auf der Seite des Unternehmens.

