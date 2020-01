Liebe Freunde von Feingold Research. Der Short-Squeeze bei Wirecard lag in der Luft und wir haben ab Montag darauf hingewiesen. Unsere Abonnenten haben in den vergangenen Monaten die komplette Produktpalette auf Wirecard erhalten und können fast ausnahmslose Gewinne einstreichen. Bei einigen Inlinern hatten wir am Dienstag und Mittwoch geraten die Position auf Einstand glatt zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...