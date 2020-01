Bonn (www.anleihencheck.de) - An den Anleihemärkten der führenden Industriestaaten haben sich die Renditen erholt und seit Anfang Oktober deutlich zugelegt, so die Analysten von Postbank Research.Der Aufwärtstrend könnte sich im besten Fall im weiteren Jahresverlauf fortsetzen: Weder in den USA noch in Europa würden die jüngsten Konjunkturdaten ein erhöhtes Rezessionsrisiko für 2020 signalisieren, sie würden vielmehr auf eine solide Wirtschaftsentwicklung hindeuten. Der Konsum sei intakt, und eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen China und den USA könnte zusätzliche Wachstumsimpulse geben. Die US-Notenbank FED und die Europäische Zentralbank (EZB) würden in diesem Umfeld ihre Geldpolitik auf absehbare Zeit nicht weiter lockern. Eine Straffung sei insbesondere in der Eurozone vor dem Hintergrund einer moderaten Inflation allerdings auch nicht in Sicht. ...

