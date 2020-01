Guten Morgen,die gemischten Ergebnisse der US-Banken gestern sorgten für etwas Irritation, aber keinen Stimmungswechsel. GOLDMAN SACHS leidet noch immer unter hausinternen Problemen und damit verbundenen Einmaleffekten, BANK OF AMERICA hat das Zinsgeschäft nicht ganz so gut im Griff wie JP MORGAN und heute werden wir erfahren, wie es MORGAN STANLEY ergangen ist. Wir können aber schon jetzt zusammenfassen: Die Ausgangslage ist stabil und wirkliche Überraschungen hat es keine gegeben. Mal sehen, wie es weitergeht.Folge: Erstmals hat der Dow Jones die 29.000 Punkte überschritten. Hierin liegt zwar nur ein psychologischer Aspekt, aber auch dieser zählt. Denn noch immer gilt in diesen Tagen: Die Hausse nährt die Hausse! Und solange keine neuen Stolpersteine uns in den Weg gelegt werden, wird sich diese Rally auch aus mittlerweile allen bekannten Gründen fortsetzen. Wir fahren mit, aber bleiben wachsam und verfallen nicht der Sorglosigkeit.

Den vollständigen Artikel lesen ...