Volvo hat die Pläne für ein Batteriemontagewerk in seinem Fertigungskomplex im US-Bundesstaat South Carolina bestätigt. Die Batteriefertigung ist nach Angaben der Automotive News Teil der bereits angekündigten Investitionen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar. Der XC90 der nächsten Generation, von dem es auch eine reine Elektroversion geben soll, wird voraussichtlich im Volvo-Werk in Ridgeville / South Carolina hergestellt. Die dortige Fertigung soll zudem das globale Produktionszentrum für den ...

