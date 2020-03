Volvo Cars hat eine Batteriemontagelinie in seinem belgischen Produktionswerk in Gent eingeweiht. Noch im März werden dort die ersten Batterien für den XC40 Recharge P8 montiert. Im Herbst soll in Gent auch die Produktion des ersten Elektro-Volvo anlaufen. In der neu eröffneten Batteriemontage fertigt Volvo die Batterie-Packs für den vollelektrischen XC40, die dann im selben Werk in die Fahrzeuge ...

