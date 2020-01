Übergeordnet tendiert das Wertpapier in einem langfristigen Aufwärtstrend, der mindestens seit 2016 besteht. Nach einer Trendbeschleunigung in 2018 auf einen Rekordwert von 199,00 Euro endete der Hype um das Wertpapier. Die Financial Times (FT) erhob schwere Vorwürfe gegen das DAX-Unternehmen und schickte die Aktie auf Talfahrt. Erst bei 86,00 Euro und Anfang 2019 setzte eine volatile Stabilisierung ein. Trotz eines Ausbruchsversuchs über den anschließend etablierten Downtrend im Sommer letzten Jahres, scheiterten Käufer mit diesem Unterfangen. Nach einem erneuten Test der Kursmarke von knapp 100 Euro gegen Ende 2019 kehrte das Vertrauen der Anleger zu Beginn dieses Jahres zurück und drückte den Wert im heutigen Handel an den altbekannten Abwärtstrend um 128,00 Euro wieder aufwärts. Doch der EMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...