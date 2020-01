Der Baustart für das Projekt "Arcus City" im Stadtteil Stodulky sei für Ende 2020 geplant, die Fertigstellung soll 2023 erfolgen, teilte UBM am Donnerstag mit. "Aktuell haben wir knapp 3.500 Wohnungen in den gefragtesten Metropolen Europas in der Entwicklungspipeline", so UBM-CEO Thomas Winkler laut Mitteilung.(Schluss) ivn/kreAPA

Den vollständigen Artikel lesen ...