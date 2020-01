HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,50 Euro belassen. Die Aktie des Technologieunternehmens sei attraktiv bewertet, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen im Februar dürften von Verbesserungen im Bereich des Geschäfts mit Halbleiterausrüstungen sowie anhaltende Stärke in anderen Segmenten zeugen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2020 / 08:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2020 / 08:26 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

