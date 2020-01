Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nio-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Nio Inc. (ISIN: US62914V1061, WKN: A2N4PB, Ticker-Symbol: N3IA, NYSE-Symbol: NIO) unter die Lupe. Firmenchef William Li habe starke Ankeraktionäre hinter sich und seine Idee gebracht: Tencent und BAIDU zum Beispiel hätten zig Millionen USD in den chinesischen Elektroautobauer gesteckt und die Firma auch in den schwierigen Monaten vor dem Jahreswechsel nicht fallen gelassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...