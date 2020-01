Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Den Vogel schoss im starken Börsenjahr 2019 VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) ab: Die Aktie des Batterieherstellers legte um satte 388 Prozent zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. Doch in der zweiten Januarwoche habe eine Herabstufung durch die Commerzbank für einen herben Rücksetzer gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...