Was Gold und Bitcoin gemeinsam haben

Die Situation an den Finanzmärkten ist in diesen Tagen unverändert spannend. Das Dauerthema "Handelskonflikt" wird weiter bespielt, so mancher Anleger fragt sich, wann wir endlich wieder zu einer "normalen Tagesordnung" übergehen werden. Die Antwort ist simpel…

Wohl lange Zeit erst mal gar nicht! Die aktuelle politische Situation mit dem Konflikt zwischen USA und dem Iran ist nur ein Aspekt, den es zu berücksichtigen gibt, wenn man beispielsweise den Höhenflug des Goldes richtig einstufen will. Vergangene Woche hatte ich dazu bereits eine ausführliche Gold-Analyse veröffentlicht. Daher lassen Sie uns doch diese Woche einmal ein Investment anschauen, das vieles (wenn auch nicht auf den ersten Blick) mit Gold gemeinsam hat: Der Bitcoin.

Die Gemeinsamkeiten - sind ganz einfach zu erklären. Beide Investments faszinieren Anleger weltweit. Beide werden von Investoren gekauft, die eine Art "sicheren Hafen" suchen. Die Gold-Fans - so wie ich einer bin - wegen der physischen Gegebenheit und Bitcoin-Anleger, weil nicht wenige an das "neue unabhängige Währungssystem" glauben. Zu guter Letzt noch eine andere Gemeinsamkeit: Jeder Anleger, der sein Geld nicht nur in bankübliche Papiere wie Aktien, Fonds oder Anleihen investieren will, kommt irgendwie automatisch nicht an Gold oder den Bitcoin vorbei.

Den vollständigen Artikel lesen ...