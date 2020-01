Der richtige Anstrich bringt HelloFresh-Aktie neue Rekorde ein

Viele Menschen würden gerne selbst Kochen. Dabei ergeben sich jedoch viele Herausforderungen. Zum Beispiel beim Einkauf. Wenn man ein bestimmtes Gericht im Sinn hat, müssen zunächst sämtliche Zutaten gefunden werden. So manch exotische Zutat ist nicht in jedem Discounter um die Ecke vorhanden. Ein anderes Problem sind die benötigten Mengen. Dafür hat HelloFresh (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408) eine Lösung parat.

Jeder kennt das: Beim Einkauf der Zutaten für ein bestimmtes Gericht kann so einiges übrig bleiben. Später weiß man nicht, was man mit den überschüssigen Zutaten anstellen soll. Sie verderben. Dies ist nur ein Grund, warum Lebensmittelverschwendung in unserer Gesellschaft ein Problem ist. HelloFresh bietet einen Ausweg. Die von dem SDAX-Unternehmen angebotenen "Kochboxen" sind nicht nur mit den Rezepten für die jeweiligen Gerichte ausgestattet, sondern auch mit den grammgenauen Zutaten.

Den vollständigen Artikel lesen ...